POL-FR: Fröhnd: Pkw kommt nach Flucht vor Polizei auf Dach zum Liegen

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufer teilten der Polizei am Samstag, 24.06.2023, kurz vor 04.00 Uhr, einen Pkw auf der Bundesstraße 317 zwischen Utzenfeld und Schönau mit, welcher Schlangenlinien fahren würde und auf die Gegenfahrbahn käme. Die Polizei konnte den gesuchten Pkw sichten, als dieser von der Bundesstraße nach Unterkastel einbog. Der Fahrer des Pkw bog nach rechts in einen Waldweg ab und kam nach links von dem Waldweg in einen Graben ab. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw mit der linken Fahrzeugseite auf eine Steigung auf, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-jährige Fahrer und dessen Beifahrer konnten von der Polizei aus dem Pkw geborgen werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden wohl nur leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Beide Verunfallte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte beim Fahrer unter anderem eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

