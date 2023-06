Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses, Person verstorben - PM Nr.3

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstag den 06.06.2023 gegen 16:30 Uhr an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person unter einen Linienbus geriet.

Die 33-Fußgängerin erlag nun im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Nach einer ersten Sichtung vorhandener Videoaufzeichnungen und Befragungen von Zeugen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Fußgängerin trotz Rot zeigender Lichtzeichenanlage die Fahrbahn unmittelbar vor dem in den Haltestellenbereich einfahrenden Linienbus betrat und dabei von diesem erfasst wurde. Inwieweit die Geschwindigkeit des Linienbusses eine Rolle für das Unfallgeschehen spielt ist noch nicht abschließend geklärt.

Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell