Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag wurde um kurz vor 13 Uhr dunkler, dichter Rauch gemeldet, welcher aus dem Treppenhaus eines Anwesens in der Birkenallee ins Freie drang. Mehrere Bewohner hatten sich bereits nach Draußen begeben. Nach ersten Erkenntnissen war in einem Keller des Mehrfamilienhauses mit 17 Parteien ein Brand entstanden, der durch die Feuerwehren Neulußheim und Altlußheim gelöscht wurde. Im fraglichen Keller waren mehrere Elektrogeräte angeschlossen, weshalb ein technischer Defekt als mögliche Brandursache in Frage kommt. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe steht bis dato nicht fest. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Hockenheimer Straße bis kurz vor 15:30 Uhr gesperrt werden

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Feststellung der genauen Brandentstehung auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell