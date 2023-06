Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrszeichen beschädigt - Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle. Zeugen gesucht!

Ketsch/Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf bislang ungeklärte Weise verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer / eine unbekannte Fahrzeugführerin vermutlich in der Nacht zum Dienstag, in Ketsch in der Mannheimer Straße in Richtung Brühler Landstraße einen Unfall und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild. Der oder die Täterin entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Im Rahmen der Streifenfahrt wurden zwei Beamte des Polizeireviers Schwetzingen, gegen 02:45 Uhr auf das deformierte Verkehrsschild aufmerksam. Kurze Zeit später, gegen 03:30 Uhr entdeckten die beiden Polizisten im Bereich der Mannheimer Straße / Hockenheimer Straße in Oftersheim zwei weitere beschädigte Verkehrsschilder.Die Beschädigungen und die Spurenlage vor Ort lassen nach derzeitigen Ermittlungen ebenfalls auf einen vorausgegangenen Unfall schließen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06202 / 2880 zu melden. Es wird außerdem geprüft, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell