Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/L 600: Motorradfahrer kommt aufgrund Ölspur zu Fall

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 56-Jähriger befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr mit seinem Motorrad die L 600 in Fahrtrichtung Gaiberg. Kurz nach der Einmündung zur Heltenstraße kam der 56-Jährige in der Rechtskurve, aufgrund einer Ölspur, ins Rutschen. Hierdurch stürzt er mit seinem Motorrad und rutschte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise fuhr in diesem Moment kein Fahrzeug von Gaiberg in Richtung Leimen, sodass nichts Schlimmeres passierte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Sein Motorrad wurde leicht beschädigt. Hinweise auf den Verursacher der Ölspur gibt es bislang nicht. Die Ölspur muss aufgrund des Spurenbildes jedoch von einem Fahrzeug stammen, welches die Heltenstraße in Richtung L 600 fuhr und an der dortigen Einmündung auf die L 600 in Fahrtrichtung Gaiberg abbog.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell