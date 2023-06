Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verliert mehrere Kühlcontainer

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03.50 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass offensichtlich ein Lkw einen kleinen Container auf der Fahrbahn der L 723 verloren habe. An der besagten Abfahrt der B 3 auf die L 723 konnte der herabgefallene "kleine" Container festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um mehrere Kühlcontainer einer Supermarktkette. Vermutlich wurden beim Beladen des Lkw- Aufliegers die Türen nicht ordnungsgemäß verschlossen, weshalb beim Anfahren die Rollcontainer mit Kühlware in Bewegung kamen. Durch die hierbei freigesetzten Kräfte wurde der hintere Spriegel zerstört, woraufhin die Ladung auf die Straße fiel. Der "kleine" Container auf der Fahrbahn stellte sich als die Gesamtladung von 24 Kühlcontainern heraus, welche zum Teil aufgebrochen waren und aus denen sich die Kühlware auf der Straße verteilte. Aufgrund Unachtsamkeit überfuhr eine Verkehrsteilnehmerin einen Container, woraufhin ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde. Verletzt wurde sie hierbei jedoch nicht. Da die Fahrbahn verunreinigt war, sowie Teile des Containers auf der Fahrbahn verteilt waren, musste diese bis etwa 07:30 Uhr für beide Fahrtrichtungen, sowie die Abfahrt B 3 in Richtung L 723 gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell