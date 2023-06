Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Cold Case-Mordfall aus der Rhein-Neckar-Region bei Aktenzeichen XY am 14.Juni 2023 - BKA Kampagne "Identify Me"

St.Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 16.März 1986 fanden Spaziergänger in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes an der Bundesautobahn 6 bei St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis die bereits stark verweste Leiche einer Frau. Bis heute konnten weder ihre Identität noch die Hintergründe der Tat geklärt werden. Da die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, wird auch heute noch wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt und der Fall wurde in die internationale Kampagne Identify Me aufgenommen (siehe auch Pressemitteilung vom 10.Mai 2023 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5505432).

Zur Kampagne "Identify me":

Das Bundeskriminalamt startete im Mai mit der niederländischen Polizei DJO (Centrale directie gerechtelijke opearties) und der belgischen Polizei PDC (Politie Diensten Centrum) die Kampagne "Identify me". Hauptziel der Kampagne ist es, 22 noch unbekannte Frauen zu identifizieren, die womöglich in Belgien, Deutschland und in den Niederlanden ermordet worden sind. Für die Kampagne werden sechs deutsche Fälle vorgestellt. Darunter auch das ungeklärte Tötungsdelikt aus der Region Rhein-Neckar-Kreis aus dem Jahr 1986, für das in diesem Zusammenhang eine Belohnung in Höhe von 5.000,00 EUR für Hinweise, die zur Identifizierung der Frau, zur Klärung der Todesumstände und somit gegebenenfalls zur Ergreifung eines Täters führen, ausgesetzt wurde, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Für die Kampagne "Identify me" hat Interpol hat eigens eine Webseite unter www.interpol.int/IM eingerichtet. Hier sind zu allen Fällen Details aus den Fallakten eingestellt worden, wie etwa Informationen zur Kleidung der getöteten Frauen. Auch auf der Seite des BKA www.bka.de/identifyMe sind weitere Informationen zur Kampagne, das internationale Kampagnenvideo und Videos zu den sechs deutschen Fällen abrufbar.

Seit dem Start der Kampagne gingen bereits 12 Hinweise bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ein, die zum Teil noch einiger Abklärungen bedürfen. Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei, weshalb die Ermittlerinnen und Ermittler auch noch auf die morgige Ausstrahlung des Zeugenaufrufs hoffen.

Neben der Fahndung im Internet und den bisherigen Medienberichten dazu unterstützt nämlich auch das Fernsehen bei der Fahndung. Der Cold-Case-Mordfall aus dem Rhein-Neckar-Kreis wird morgen, am 14.Juni 2023 um 20.15 in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vorgestellt.

Zeugenhinweise werden morgen direkt im Fernsehstudio, aber auch rund um die Uhr sowohl von der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Tel.-Nr. 06221/174-4444 oder von jeder andere Polizeidienststelle in Europa entgegengenommen. Auf der Internetseite des BKA unter www.bka.de/IdentifyMe können ebenfalls Hinweise abgegeben werden.

