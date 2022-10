POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - Am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Halle an der Straße Zum Dickbruch in Lengerich einzubrechen. Der Versuch misslang. Die Täter flüchteten anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

