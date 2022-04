Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Achtung! Mehrere Betrugsfälle von falschem Gerichtsvollzieher/Finanzamtsmitarbeiter

Schwerte (ots)

Nach gleich mehreren Strafanzeigen, die innerhalb von nur zwei Tagen erstattet worden sind, warnt die Polizei aktuell vor einer Betrugsmasche in Schwerte.

Am Mittwoch (13.04.2022) und Donnerstag (14.04.2022) rief ein bislang unbekannter Täter Bürgerinnen und Bürger aus Schwerte an und gab sich als Gerichtsvollzieher und Finanzamtsmitarbeiter aus. Am Telefon gaukelte er vor, dass die Angerufenen noch offene Rechnungen zu begleichen hätten. In den meisten Fällen lagen die Summen im dreistelligen Bereich. Würde man dieser Forderung nicht nachkommen, hätte es zur Folge, dass die Konten gesperrt werden würden.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Amtspersonen ausgeben.

- Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein.

- Melden Sie solche Anrufe direkt der Polizei und erstatten Sie Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell