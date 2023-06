Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Dutzend Hotelgäste wegen Brand evakuiert

Mannheim (ots)

Am Sonntag kam es um kurz nach 11:30 Uhr in C7 zu einem Brand in einem Hotelzimmer. Es gab eine starke Rauchentwicklung, weshalb andere Hotelgäste vorsorglich evakuiert wurden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Hotelgast, welcher das fragliche Zimmer bewohnt hatte, wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Andere Gäste wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf knapp 30.00 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnisse war ein technischer Defekt die Ursache. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Feststellung der genauen Brandentstehung auf.

