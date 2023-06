Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Männergruppe von drei unbekannten Tätern mit Schlagstock angegriffen - Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend wurden vier junge Männer in der Ahornstraße unvermittelt von einer bisher unbekannten dreiköpfigen Täterschaft angegriffen. Um 19:30 Uhr befanden sich die vier jungen Männer gerade auf dem Nachhauseweg, als sie plötzlich von drei unbekannten Tätern angegriffen wurden. Die Unbekannten führten einen Schlagstock sowie einen weiteren unbekannten Gegenstand mit sich und schlugen auf die vier Männer ein. Im weiteren Verlauf beschädigte ein Täter den Pkw der Männer, indem dieser mit dem Schlagstock den linken Außenspiegel abschlug. Aus dem unverschlossenen Pkw entwendete der Täter daraufhin eine Umhängetasche mitsamt Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurden drei Männer leicht verletzt - der vierte Mann blieb unverletzt. Der entstandene Diebstahl -sowie Sachschaden sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 / 93050 zu melden.

