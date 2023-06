Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 19-Jähriger baut unter Einfluss von Alkohol und Drogen Unfall

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, um 7 Uhr verursachte ein 19-Jähriger Mercedes-Fahrer im Stadtteil Neckarau einen Unfall und beschädigte hierbei eine Straßenlaterne. Zuvor fuhr der 19-Jährige die Neckarauer Straße in Richtung Rheintalbahnstraße entlang. Bei einem Abbiegevorgang kam der 19-Jährige links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Pkw aus. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die mit der Unfallaufnahme beauftragte Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnte bei dem 19-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von 1,54 Promille. Außerdem stand der 19-Jährige zusätzlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Überprüfung des Führerscheins konnten der Beamte und die Beamtin feststellen, dass es sich bei dem 19-Jährigen um einen Fahranfänger handelte, der sich noch in der Probezeit befindet. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der 19-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Der 19-Jährige hat neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkohol -und Drogeneinfluss zu rechnen. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell