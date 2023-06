Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Eingeschlagene Scheiben bei mehreren Autos - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, um kurz vor 4:30 Uhr, begann eine Serie von Diebstählen rund um den Pleikartsförster Hof. Nach ersten Erkenntnissen stahlen zwei bislang unbekannte männliche Täter zunächst aus einer Tankstelle in der Speyerer Straße mehrere Bierflaschen. Kurz danach zerschlugen sie im Oftersheimer Weg die Beifahrerscheibe eines geparkten Minis, stiegen in diesen ein und durchsuchten das Innere. Dann brachen sie in die Räumlichkeiten einer nahegelegenen Sportanlage ein und durchwühlten einen Schrank. Anschließend versuchten sie in einen am Pleikartsförster Hof geparkten Land Rover einzubrechen. Die dadurch ausgelöste Alarmanlage vertrieb dann aber zum Glück die Täter. Was genau entwendet wurde, ist ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie die genaue Schadenshöhe.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell