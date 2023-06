Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mannheim: Blockadeaktion auf dem Kaiserring - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie berichtet kam es heute Morgen zu einer Blockadeaktion auf dem Kaiserring zwischen Wasserturm und Hbf in Fahrtrichtung Hbf, die zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen führte. An der Aktion waren sieben Personen beteiligt, von denen sich sechs Personen festgeklebt hatten. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort und lösten die Personen von der Fahrbahn, was sich bei zwei Personen etwas langwieriger gestaltete. Bei einer Person musste ein Randstein mit herausgelöst werden. Seit 09.50 Uhr ist die Strecke wieder frei und der Verkehr fließt. Die beteiligten Personen müssen mit einer Anzeige wegen Nötigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz rechnen.

