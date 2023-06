POL-MA: Verkehrsunfall auf der BAB 5 im Kreuzungsbereich zur BAB 6 - mehrere Beteiligte - PM Nr. 1

BAB6, Höhe Mannheim-Rheinau (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 10.06.2023, gegen 15:40 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB6, Höhe Mannheim-Rheinau, in Fahrtrichtung Heilbronn. Durch die Einsatzmaßnahmen war die BAB6 in Höhe der Einsatzstelle für ca. 20 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau in beide Fahrtrichtungen ...

mehr