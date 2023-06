Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Höhe Mannheim-Rheinau: Fahrzeugbrand auf der Autobahn - PM Nr. 4

BAB6, Höhe Mannheim-Rheinau (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 10.06.2023, gegen 15:40 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB6, Höhe Mannheim-Rheinau, in Fahrtrichtung Heilbronn. Durch die Einsatzmaßnahmen war die BAB6 in Höhe der Einsatzstelle für ca. 20 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau in beide Fahrtrichtungen von jeweils ca. 3 Kilometern. Der Pkw brannte vollständig aus, es entstand Sachschaden von ca. 30.000EUR. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt, vermutet wird ein technischer Defekt, ausgehend vom Motorraum des Pkw. Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei darauf hin, dass bei stockendem Verkehr, Stau und Unfällen unbedingt eine Rettungsgasse zu bilden ist. Halten Sie die Rettungsgasse auch dann offen, wenn das erste Rettungsfahrzeug vorbeigefahren ist. Nur so ist gewährleistet, dass der Fahrweg für Polizei und Hilfsfahrzeuge frei ist und schnelle Hilfe ermöglicht werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell