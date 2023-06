Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Flächenbrände im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim - Warnung vor aktueller Brandgefahr durch starke Trockenheit

Mannheim (ots)

An verschiedenen Orten im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim kam es zuletzt zu trockenheitsbedingten Flächenbränden. Diese wurden höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen durch grobe Fahrlässigkeit verursacht. So kam es am 10.06.2023 gegen 13:20 Uhr im Bereich des Neckarufers in Mannheim, Dammstraße, zu einem Brand von ca. 12 m² Wiese und Gebüsch. Hier konnte als Brandursache eine zurückgelassene, nicht vollständig gelöschte Feuerstelle ausgemacht werden. Ähnlich war es gegen 17:00 Uhr, als neben einem Basketballfeld in Mannheim-Rheinau ein Gestrüpp zu brennen begann. In Wiesloch auf einem Gartengrundstück in der Gerbersruhstraße kam es um 17:10 Uhr zu einem Brand der Rasenfläche und des Grünschnitts. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine aufmerksame Besatzung eines Rettungswagens, stellte gegen 21:30 Uhr auf einem Feldweg in Leimen zusammen mit Beamten des Polizeireviers Wiesloch drei Kinder mit ihrem Vater fest. Der Vater habe das "kleine Feuerchen" seiner Kinder schnell wieder mit dem Wasser aus dem daneben liegenden Leimbach löschen können. Ein Gespräch über die daraus entstehenden Gefahren zeigte Wirkung.

Darüber hinaus warnt die Polizei ausdrücklich: Die aktuelle Trockenheit führt zu einer immensen Brandgefahr für Wiesen, Buschwerk und Wälder! Das Grillen, Entzünden von Lagerfeuern oder Rauchen in der Natur ist daher unbedingt zu unterlassen. Zurzeit ist der Waldbrandgefahrenindex in der Region laut dem Deutschen Wetterdienst durchgängig hoch eingestuft. Des Weiteren wird auf die Pressemitteilungen der Stadt Mannheim www.mannheim.de/de/presse/waldbrandgefahr-stadt-erinnert-an-grillverbot-0 und der Stadt Heidelberg www.heidelberg.de/hd/HD/service/07_06_2023+waldbrandgefahr+aufgrund+hoher+temperaturen+und+trockenheit.html verwiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell