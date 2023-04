LPI-SLF: Zeugensuche nach Brandlegung im Bereich einer Haustür

Rudolstadt (ots) - Am 12.04.2023 kam es gegen 15:30 Uhr in Rudolstadt in Bereich der Oststraße beim Parkplatz des dortigen Thomas Philipps zu einem Verkehrsunfall. Durch einen Zeugen wurde ein unbekannter Fahrer eines Transporters dabei beobachtet wie er rückwärts an ein Tor fuhr. In der Folge fuhr der unbekannte Fahrer davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Sowohl am Tor als auch am Transporter entstand ...

mehr