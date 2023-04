Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

B85 Teichröda (ots)

Am gestrigen Tage gegen 12:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Rudolstadt kommend in Richtung Weimar kurz vor der Ortslage Teichröda zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 93-jähriger Fahrer kam mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte in der Folge frontal mit einem weiteren Pkw. Der 93-Jährige und seine 90-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die 25-jährige Fahrerin des Pkw, welcher gestreift wurde, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die 26-jährige Autofahrerin, welche bei dem Frontalzusammenstoß beteiligt war, wurde schwer verletzt. Alle verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Dabei kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort kam es über einen Zeitraum von fast 3 Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

