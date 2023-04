Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch und Sachbeschädigungen

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in Unterwellenborn im Bereich der Pößnecker Straße gemeldet. Unbekannte Täter drangen in das dortige Firmengebäude ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Diesen öffneten die Täter in der Folge und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Des Weiteren kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich des Firmengeländes. Es wurden bei mehreren Sattelaufliegern die Versorgungskabel durchtrennt. An zwei Lokomotiven wurden ebenfalls Sachbeschädigungen begangen. Der gesamte Sachschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum ist vom 07.04.2023, 10:00 Uhr bis zum 11.04.2023, 05:50 Uhr. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Einbruch und den Sachbeschädigungen um unterschiedliche Täter handelt. Zeugen, welche Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

