Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein gestürzter Motorradfahrer musste am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad in der Bahnhofstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Wertstraße stürzte der junge Mann vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden. Ein Verkehrsteilnehmer kam kurz darauf hinzu und fuhr den Verletzten nach Hause. Von dort aus wurden im Anschluss die Polizei und der Rettungsdienst verständigt. Der Heranwachsende musste zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Er hatte keine Schutzkleidung getragen. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Neckartailfingen (ES): Lkw contra Lkw

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Mittwochvormittag auf der B 297 ereignet. Zwei Lkw-Fahrer im Alter von 65 und 48 Jahren waren gegen 11.30 Uhr jeweils mit einem Mercedes Actros in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Bundesstraße unterwegs. Zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen streiften die beiden Fahrzeuge seitlich aneinander vorbei. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Der Lkw des 65-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Kollision war ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 60.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die B 297 zeitweise voll gesperrt werden. (sr)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Verkehrsverstöße in kurzer Zeit festgestellt

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer musste die Tübinger Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße beanstanden. In der Zeit von 7.15 Uhr bis 8.40 Uhr stellten die Beamten sechs Verkehrsteilnehmer fest, die nicht angeschnallt waren. Außerdem mussten sie in den nicht mal 90 Minuten 23 Fahrzeug-Lenker anhalten, die während der Fahrt telefonierten oder sich sonst mit ihrem Handy beschäftigten. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Seebronn ist am Dienstagnachmittag eine 64-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr wollte die 29 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta von der Hindenburgstraße nach links in die Freudenstädter Straße abbiegen. Dabei übersah sie die 64-Jährige, die ihr mit ihrem E-Mountainbike auf der Hindenburgstraße entgegenkam. Die Radfahrerin musste so stark abbremsen, dass sie stürzte. Ein 23-Jähriger, der mit seiner B-Klasse unmittelbar hinter dem Fiesta ebenfalls abbog, touchierte die gestürzte Frau noch leicht am Helm. Die 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (sr)

Winterlingen (ZAK): Auf der Seite gelandet

In der Gustav-Blickle-Straße hat sich ein VW Touran bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf die Seite gedreht. Der 41-jährige Lenker des Fahrzeugs kam kurz nach einem Abbiegevorgang aus Unachtsamkeit von der Straße ab und touchierte die Gartenmauer eines angrenzenden Grundstücks. Dadurch kippte der Pkw um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Mit Unterstützung eines Ersthelfers konnte sich der Fahrer wie die vier weiteren Insassen aus dem Touran befreien. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrer blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Der Pkw wurde wieder auf alle vier Räder gesetzt und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell