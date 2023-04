Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Bereits am 05.04.2023 kam es gegen 12:15 Uhr in Rudolstadt auf dem Parkplatz Netto in der Theodor-Neubauer-Straße 41 zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen ein dort befindliches Schild (Mutter-Kind-Parkplatz). Das Schild brach daraufhin ab. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich in der Folge vom Unfallort ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

