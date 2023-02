Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt: Couragierte Zeugen stoppen Fahrer und ziehen Zündschlüssel ab

Kassel (ots)

Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel): Zwei couragierte Zeugen haben am Samstagmittag in Fuldabrück einen Unfall beobachtet und den Fahrer, der weitergefahren war, anschließend in der Nähe gestoppt. Da der Mann einen betrunkenen Eindruck auf die Zeugen machte, zogen sie zudem den Fahrzeugschlüssel von seinem Wagen ab und behielten den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei im Blick. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Aufschluss über den genauen Alkoholisierungsgrad soll eine Blutprobe geben, die ihm von einem Arzt entnommen wurde.

Wie die am Samstag nach Fuldabrück gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte sich der Unfall gegen 12 Uhr an der Einmündung Rundstraße / Waldstraße in Dörnhagen ereignet. Der Fahrer eines VW war von der Langenbergstraße kommend auf der Rundstraße unterwegs und wollte nach links in die Waldstraße abbiegen. In der Waldstraße kam von links eine 79-Jährige mit ihrem Kleinwagen angefahren, die vor dem Einmündungsbereich hielt, um dem VW die Vorfahrt zu gewähren. Der Fahrer des VW war laut Zeugen allerdings im zu engen Bogen abgebogen und gegen den wartenden Kleinwagen der Frau gestoßen. Trotz des Schadens, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, setzte der Fahrer die Fahrt fort. Die beiden Zeugen, eine 33-Jährige und ein 30-Jähriger, befanden sich zur Unfallzeit in einem Auto unmittelbar hinter dem verursachenden Pkw. Sie blieben nach dem Unfall an dem weiterfahrenden VW dran, wobei der 30-Jährige zu Fuß und die 33-Jährige mit dem Fahrzeug folgte. Einige Straßen weiter gelang es ihnen, den Mann zum Anhalten zu bewegen. Als er ausstieg und einen betrunkenen Eindruck auf sie machte, zogen sie vorsorglich den Schlüssel ab. Bei dem Zusammenstoß in der Waldstraße waren zuvor an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf rund 4.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

