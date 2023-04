Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Am zurückliegenden Donnerstag, dem 06.04.2023, ereignete sich im Zeitraum von ca. 15:00 Uhr bis gegen 16:40 Uhr in Bad Blankenburg in der Bähringstraße ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Fahrerin hatte ihren roten Mitsubishi in der Bähringstraße im angegebenen Zeitraum geparkt und stellte dann einen frischen Unfallschaden oberhalb des rechten vorderen Radkastens fest. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang werden drei Kinder im Alter von ca. 10-12 Jahren gesucht, welche möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen könnten. Deren Eltern und andere Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell