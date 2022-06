PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen+++Brand am Lahnufer+++Motorradfahrer schwer verletzt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen, Limburg, Blumenröder Straße, Samstag, 18.06.2022, 17:30 Uhr

(wie) Am Samstag musste die Polizei einen uneinsichtigen Mann in Gewahrsam nehmen, da er Autoreifen zerstochen hatte und anschließend einem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Zeugen riefen die Polizei gegen 17:30 Uhr in die Blumenröder Straße. Dort hatte ein 31-Jähriger die Reifen an einem grauen Ford platt gestochen. Anschließend setzte er sich er sich vor die Haustür der Autobesitzerin und weigerte sich von dort wieder zu verschwinden. Auch den Anweisungen der eingetroffenen Polizeibeamten widersetzte er sich. Nachdem auch gutes Zureden der Beamten keine Wirkung zeigte, wurde der 31-Jährige zur Durchsetzung eines Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

2. Brand am Lahnufer,

Limburg, Weidenweg, Freitag, 17.06.2022, 19:21 Uhr

(wie) Am Freitagabend brannte in Limburg die Böschung am Lahnufer. Ein Zeuge entdeckte den Brand am Fußweg der Verlängerung des Weidenweges. Außerdem sah er vier Jugendliche, die Äste in das Feuer warfen und dieses so weiter anfachten. Als der Zeuge diese ansprach, erwiderten diese nur, dass es schon gebrannt hätte und man keine Lust habe die Feuerwehr zu informieren. Daraufhin verständigte eine weitere Zeugin die Feuerwehr. Anschließend entfernten sich die vier Jugendlichen. Drei davon zu Fuß, einer mit einem E-Bike. Die Feuerwehr konnte die circa 40 Quadratmeter Böschung ablöschen und ein Ausbreiten des Feuers in Richtung Innenstadt verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise zu den vier Jugendlichen, die circa 18 Jahre alt und ungefähr 185 cm groß gewesen sein sollen. Zwei von ihnen wurden als "südländisch" aussehend beschrieben.

3. Motorradfahrer schwer verletzt,

Weilburg, Kreisstraße 412, Sonntag, 19.06.2022, 18:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall bei Weilburg wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Der 30-Jährige war mit einer Harley-Davidson zwischen Ahausen und Drommelshausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend stürzte er auf den Asphalt und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

