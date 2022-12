Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Brand einer Garage - eine Person verletzt

Wiesloch (ots)

Gegen 18 Uhr am 1. Weihnachtstag kam es in Wiesloch, Ortsteil Baiertal, zu einem Brand in der Straße Am Angelbach. Aufgrund noch nicht bekannter Ursache brach in einer Garage neben einem Wohnhaus ein Feuer aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit gelöscht und so ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Ein Anwohner zog sich jedoch leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Garage brannte vollständig aus und es entstand geschätzter Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

