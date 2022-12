POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brand auf Firmengelände; PM 1

Eppelheim (ots) - Im Zeitraum von 17:00 Uhr - 00:05 Uhr am Samstagabend bzw. frühen Sonntagmorgen nutzte ein Täter die Abwesenheit der Bewohner und ein gekipptes Fenster der Erdgeschosswohnung in der Langer-Stein-Straße aus und gelangte so in die Wohnung. Darin durchwühlte er in mehreren Räumen Schränke und ...

mehr