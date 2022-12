Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): Wohnungseinbruch - Täter nutzt gekipptes Fenster aus

Eppelheim (ots)

Im Zeitraum von 17:00 Uhr - 00:05 Uhr am Samstagabend bzw. frühen Sonntagmorgen nutzte ein Täter die Abwesenheit der Bewohner und ein gekipptes Fenster der Erdgeschosswohnung in der Langer-Stein-Straße aus und gelangte so in die Wohnung.

Darin durchwühlte er in mehreren Räumen Schränke und entwendete daraus eine noch nicht genau zu beziffernde Anzahl an Gegenständen. Der Sachschaden ist daher noch nicht bekannt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang auch bei kurzer Abwesenheit Türen und Fenster vollständig zu verschließen. Gekippte Fensterflügel ermöglichen ein Durchgreifen und so können nebenstehende Türen oder Fenster einfach geöffnet werden und stellen gerade in gekipptem Zustand ein hohes Sicherheitsrisiko dar.

Auch ein zur Nachtzeit geschlossener Rollladen kann zusätzlichen Schutz bieten. Dieser sollte jedoch nicht am Tage geschlossen werden, damit dadurch nicht offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner signalisiert wird.

