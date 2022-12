Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 54-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, kam es am Freitagmorgen gegen 06.50 Uhr. Der Radfahrer befuhr die L541 in Richtung Hirschberg, an der Einmündung zur Kreisverbindungsstraße 4135 wurde er von einem Pkw übersehen. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und verletzt auf der Straße liegen blieb. Durch die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt an die Unfallstelle entsandt. Diese versorgten die Unfallbeteiligten vor Ort, der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell