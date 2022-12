POL-MA: Mannheim-Oststadt: 40-Jähriger auf Straße ausgeraubt - Zeugenaufruf!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 54-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, kam es am Freitagmorgen gegen 06.50 Uhr. Der Radfahrer befuhr die L541 in Richtung Hirschberg, an der Einmündung zur Kreisverbindungsstraße 4135 wurde er von einem Pkw übersehen. Es kam zur ...

