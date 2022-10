Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Äpfeln

Dreis-Brück (ots)

Am 02.10.2022 gegen 15:24 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter an eine private Obstwiese in der Heyrother Straße in Dreis-Brück.

Hier pflückten sie "einen ganzen Sack voll" mit Äpfeln, luden diese in ihren PKW ein und entfernten sich.

Es war zu keiner Zeit zu einer Absprache mit dem Eigentümer der Wiese gekommen.

Aufgrund von ersten Zeugenaussagen konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell