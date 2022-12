Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Brand eines Imbisswagens

Sinsheim (ots)

Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet am Samstagabend kurz vor 18 Uhr ein Imbisswagen, der in der Straße Hummelberg abgestellt war, in Brand.

Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr Sinsheim konnte ein vollständiges Ausbrennen des Imbisswagens nicht mehr verhindert werden. Durch die Löschmaßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers jedoch abgewendet werden.

Glücklicherweise war der Imbisswagen an der Örtlichkeit zum Parken abgestellt, so dass niemand verletzt wurde. Am Imbisswagen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Feuerwehr Sinsheim war mit insgesamt vier Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz.

Zeugen, die Personen und/oder verdächtige Wahrnehmungen an der Einsatzörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell