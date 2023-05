Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unterschätzte Lebensgefahr: Bundespolizei nimmt verwirrten Gleisläufer in Gewahrsam

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mittwochabend (17. Mai) befand sich ein Mann auf der Hohenzollernbrücke mitten im lebensgefährlichen Gleisbereich. Einsatzkräfte der Bundespolizei begleiteten den verwirrten 51-Jährigen zum Bahnhof Köln Messe/Deutz - glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn Linie 19 musste am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr nach Ausfahrt aus dem Kölner Hauptbahnhof eine Schnellbremsung einleiten. Grund dafür war ein Mann, welcher sich auf der Hohenzollernbrücke im Gleisbereich aufgehalten hatte. Der Mann lief anschließend weiter in Richtung Köln-Deutz, wo er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei noch in den Gleisen angetroffen und begleitet wurde. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wirkte stark verwirrt, konnte sich vor Ort nicht ausweisen. Erst durch einen Abgleich der Fingerabdrücke ermittelten die Beamtinnen und Beamten die Identität des 51-jährigen Kölners und nahmen ihn zum eigenen Schutz in Gewahrsam. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr nahm die Bundespolizei Ermittlungen auf und verbrachte den Mann anschließend in eine Fachklinik.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell