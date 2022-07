Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand in Esbeck mit leicht verletzter Person

Hildesheim (ots)

(wie) Am 20.07.2022, gegen 04:45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Geseniusstraße zu einem Brand. Aus einer Wohnung im ersten Stock waren Rauchwarnmelder zu hören.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem 1. OG des Hauses festgestellt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befand sich in der brandbetroffenen Wohnung eine 51-jährige Frau. Diese wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Durch die Rettungskräfte konnten die Anwohner des Hauses über das Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Die eingesetzten Feuerwehren bestehend aus der FFW Esbeck, Sehlde und Mehle waren mit insgesamt 39 Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell