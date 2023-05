Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug kollidiert in Kamen mit Einkaufswagen - Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen

Kamen (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (17. Mai) prallte ein Zug kurz vor dem Kamener Bahnhof mit einem auf der Strecke abgestellten Einkaufswagen zusammen. Das Triebfahrzeug wurde dadurch stark beschädigt.

Gegen 4:30 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer der RRX 26802 die Bundespolizei, dass er soeben einen Gegenstand überfahren habe. Er habe sofort eine Schnellbremsung eingeleitet. Dennoch verklemmte sich das Objekt unter dem Zug.

Einsatzkräfte der Bundespolizei untersuchten den Unfallort und stellten einen stark deformierten Einkaufswagen fest. Der Zug wies mehrere Schäden am Triebfahrzeug auf und musste später in eine Werkstatt gefahren werden. Daher mussten Reisende den Zug im Kamener Bahnhof verlassen und mit einer anderen Zugverbindung weiterreisen. Spätere Begutachtungen haben ergeben, dass zudem mehrere Teile unterhalb des Zuges beschädigt worden sind. Die Beamten sicherten den Einkaufswagen, um diesen nach möglichen Spuren zu untersuchen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben, die sich am 17. Mai gegen 4 Uhr am Streckenbereich vor dem Kamener Bahnhof aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell