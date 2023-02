Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl nach Spurenauswertung aufgeklärt

Gotha (ots)

Am 17.02.2022 gelangte eine unbekannte männliche Person auf den Innenhof eines Grundstückes in der Straße An der Weiße. Er hebelte eine Tür zu einem Lager auf und packte verschiedene dort gelagerte Werkzeuge und alkoholische Getränke in mitgeführte Taschen mit der Absicht diese zu entwenden. Der Täter wurde allerdings durch die Eigentümer überrascht und flüchtete. Die gepackten Taschen ließ er zurück, nahm bei seiner Flucht jedoch eine Tasche samt Laptop mit. Die Zeugen rannten dem Täter nach, woraufhin dieser sich der Tasche entledigte und schlussendlich unerkannt flüchten konnte. Im Rahmen Ermittlungen und Auswertung der Spuren am Tatort konnte ein 42 jähriger Lette als Täter identifiziert werden. Dieser ist wegen weiteren Diebstahlsdelikten im Raum Arnstadt in Erscheinung getreten und verbüßt aktuell eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. (ah)

