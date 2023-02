POL-PPWP: Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagvormittag im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 13:15 Uhr in der Fliegerstraße in Kaiserslautern einen Verkehrsunfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil, wobei an diesem ein Sachschaden von etwa 800 Euro entstand. ...

