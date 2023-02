Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher geflüchtet, Polizei sucht Zeugen!

Kaiserslautern (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagvormittag im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 13:15 Uhr in der Fliegerstraße in Kaiserslautern einen Verkehrsunfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil, wobei an diesem ein Sachschaden von etwa 800 Euro entstand. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel.: 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |ho

