Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter entwendet - Zeugenaufruf!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 13.40 Uhr stellte ein 27-Jähriger seinen E-Scooter vor einem Discounter in der Berliner Straße ab. Während dieser im Discounter seinen Einkauf erledigte, entwendete eine bislang unbekannte Täterin den unverschlossenen E-Scooter und entfernte sich damit in Richtung Wiesensee. Sie befand sich hierbei in Begleitung von zwei etwa gleichaltrigen Mädchen, wie eine Zeugin, die die Polizei verständigte, beobachten konnte.

Die bislang unbekannten Mädchen können wie folgt beschrieben werden:

Beschreibung unbekannte Täterin: w., ca. 14-15 J., dunkelblonde Haare (Bob-Haarschnitt), weißes T-Shirt, helle Jeanshose, Turnschuhe.

Beschreibung der beiden Begleiterinnen: weiblich, gleiches Alter, dunkle lange Haare

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Mädchen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Hemsbach zu melden, unter: 06201-71207.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell