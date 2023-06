Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaterial entwendet - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft insgesamt vier Baucontainer sowie ein Bürocontainer einer Baustelle in der Altrottstraße aufgebrochen. Zunächst kletterten die Unbekannten über die Umzäunung, um anschließend mit einem unbekannten Gegenstand die an den Baucontainern angebrachten Vorhängeschlösser gewaltsam zu beseitigen. Die Täterschaft entwendete hieraus eine Luftsäge sowie ein Messgerät. Im weiteren Verlauf versuchte die Täterschaft ein auf dem Baustellengelände abgestelltes Fahrzeug aufzubrechen - was jedoch misslang. Außerdem wurde ein Bürocontainer aufgebrochen. Ob auch hieraus Wertgegenstände entwendet wurden, ist bisher unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Täterschaft flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach -und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel: 06227 / 8419990, in Verbindung zu setzen.

