Polizei Bochum

POL-BO: Geldautomatensprengung in Witten: Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Am frühen Montagmorgen, 29. Mai, sprengten bislang Unbekannte einen Geldautomaten in Witten-Heven. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere Anwohner der Straße "Auf dem Knick" meldeten gegen 3:25 Uhr über den Notruf der Polizei einen lautstarken Knall. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde die Sprengung im Vorraum der SB-Bankfiliale von mehreren Tätern an der Straße "Auf dem Knick 1" herbeigeführt. Es entstanden erhebliche Schäden an der Bankfiliale. Am angrenzenden Wohnhaus entstand kein Sachschaden.

Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

Zeugen beobachteten mehrere dunkel gekleidete Personen, die mit einem schwarzen Audi RS in Richtung Autobahn A 43 flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte das Fluchtfahrzeug im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Weitere Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Wer hat etwas gesehen? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 oder dem Online-Hinweisportal um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell