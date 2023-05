Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist an Bochumer Bahnhaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am späten Donnerstagabend, 25. Mai, wurde der Polizei ein Exhibitionist an einer Straßenbahnhaltestelle in Bochum-Laer gemeldet. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Kenntnisstand war eine 26-jährige Bochumerin gegen 23 Uhr fußläufig im Bereich "Alte Wittener Straße " unterwegs. Sie beabsichtigte zur Straßenbahnhaltestelle "Bochum Laer Mitte" zu gelangen, welche über eine Fußgängerbrücke zu erreichen ist. Hier bemerkte sie nach eigenen Angaben einen Mann, der hinter ihr ging. Der Unbekannte habe seine Hose heruntergezogen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend flüchtete er in Richtung Suntumer Straße.

Der Täter sei etwa 20 bis 30 Jahre alt und "europäischen Phänotyps". Er habe eine kräftige Statur und kurze Haare. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke, eine dunkelgraue Jogginghose und eine Corona-Maske getragen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

