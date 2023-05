Polizei Bochum

POL-BO: Tötungsdelikt in der Bochumer Hustadt: Zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen | Einladung zur Pressekonferenz am 25. Mai

Bochum, Dortmund, Witten (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum

Die Polizei hat am Mittwoch, 24. Mai, im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der Bochumer Hustadt zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen. Am 25. Mai laden Staatsanwaltschaft und Polizei zu einer Pressekonferenz ein.

Ein 58-Jähriger Bochumer war am Morgen des 7. März in einer Tiefgarage am Bochumer Hustadtring durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5510589).

Nach knapp zwei Monaten intensiver Ermittlungsarbeit der Mordkommission unter Sachleitung des Staatsanwalts Philipp Rademacher erfolgte am frühen Mittwochmorgen, 24. Mai, der Zugriff auf Dortmunder und Wittener Stadtgebiet. Kräfte des SEK (Spezial-Einsatzkommando) nahmen einen 26-jährigen Dortmunder und einen 29-jährigen Wittener fest. Der Dortmunder wurde bei dem Zugriff leicht verletzt, der Wittener blieb unverletzt.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden diverse Beweismittel sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen werden einem Haftrichter vorgeführt.

Am Donnerstag, 25. Mai, werden Staatsanwaltschaft und Polizei um 11 Uhr im Polizeipräsidium Bochum (Uhlandstraße 35, 44791 Bochum) interessierte Medienvertreter im Rahmen einer Pressekonferenz über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

