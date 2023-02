POL-PDLU: Faschingsparty endet mit Faustschlag ins Gesicht

Speyer (ots) - Ein 14-jähriges Mädchen aus Schifferstadt wurde am frühen Freitagabend beim Diebstahl in einem Modegeschäft in der Postgalerie in Speyer erwischt. Das Mädchen steckte sich drei Modeschmuckketten in den Mund und wollte so gemeinsam mit ihrer Freundin das Geschäft verlassen. Dies konnte jedoch durch eine Mitarbeiterin beobachtet und verhindert werden. Die minderjährige Diebin wurden anschließend an ...

mehr