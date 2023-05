POL-BO: Schamverletzer am Kanal: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Ein Einbrecher wurde bei seiner Tat am Dienstag, 23. Mai gegen 12.30 Uhr, in Bochum vorläufig festgenommen. Durch einen Zeugen erhielt die Polizei kurz zuvor einen Hinweis auf eine verdächtige Person, die sich auffällig im Bereich eines Wohnhauses an der Maximilian-Kolbe-Straße verhielt. Kurz darauf brach der Mann, ein 42-jähriger Bochumer, in das Haus ein. Eintreffende Polizeibeamte nahmen ihn noch ...

mehr