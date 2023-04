PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kennzeichen entwendet +++ Fahrer unter Einfluss von Drogen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kennzeichen an Pkw entwendet,

Friedrichsdorf, Lindenstraße, 26.04.2023, 23:55 Uhr bis 27.04.2023, 09:00 Uhr

(mk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an einem in Bad Homburg geparkten Pkw ein Kennzeichen entwendet. Der weiße Opel war in der Zeit von 23:55 bis 09:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Lindenstraße geparkt. In diesem Zeitraum rissen der oder die unbekannten Täter das hintere Kennzeichen aus der Halterung und entwendeten dieses. Der Sachschaden beträgt ca. 20 Euro.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

2. Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Usingen, Neutorstraße, 28.04.2023, 01:50 Uhr

(mk) Am Freitagmorgen konnte eine Streife der Polizeistation in Usingen einen Pkw-Fahrer anhalten, bei dem sich der Verdacht erhärtete, dass dieser mit dem Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Gegen 01:50 Uhr wurde ein weißer VW in der Neutorstraße in Usingen angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich beim 19-jährigen Fahrer Anhaltspunkte dafür, dass er unter dem Einfluss von Drogen den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben könnte. Die Durchführung eines Vortests gelang vor Ort nicht. Der Fahrer willigte einer freiwilligen Blutentnahme ein, die anschließend auf der Polizeistation durchgeführt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell