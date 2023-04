PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verdächtiges Ansprechen von Kindern gemeldet

Königstein im Taunus (ots)

(pa)Am Mittwochmorgen (26.04.2023) wurde der Polizei in Königstein gemeldet, dass es im Stadtteil Falkenstein zu einem verdächtigen Ansprechen von Kindern gekommen sein soll.

Drei Grundschülerinnen berichteten, dass sie sich gegen 08.30 Uhr zu Fuß in der Straße "Alt Falkenstein" befanden, als ihnen in Höhe Debusweg ein Mann begegnet sei. Der Unbekannte habe sie aus einigen Metern Entfernung angesprochen und zu sich gerufen, woraufhin die Mädchen davonliefen. Der Mann, der als etwa 75 Jahre alt, circa 180 cm groß und etwas kräftig beschrieben wurde, sei ihnen kurz hinterhergelaufen. Er habe kurzes helles Haar, einen Dreitagebart, eine auffällige Falte am Kinn sowie dicke, hängende Wangen gehabt. Getragen habe er eine dunkelblaue Jeans mit ausgebeulten Hosentaschen und einen Pullover. Des Weiteren sei den Schülerinnen in dem Zusammenhang ein schwarzer Kleinbus aufgefallen, der mit geöffneter Seitentür am Fahrbahnrand geparkt gewesen sei. Das Fahrzeug habe einen auffälligen Aufkleber mit Clownsmotiv auf einer der hinteren Seitenscheiben gehabt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei geht den Hinweisen nach und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Grundsätzlich bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger darum, kursierende Meldungen über mögliche Vorkommnisse dieser Art - etwa in Form von durch Privatpersonen verbreitete Beiträge in sozialen Netzwerken - nicht ungeprüft weiter zu verbreiten. Diese können Fehlinformationen enthalten, sodass man ungewollt selbst zur Verbreitung von "Fake News" beiträgt. Stattdessen wird empfohlen, auf die offiziellen polizeilichen Veröffentlichungen als Informationsquelle zurückzugreifen und beim Bekanntwerden von gleichgelagerten Sachverhalten direkt Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell