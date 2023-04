PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Jugendzentrum +++ Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall +++ Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Jugendzentrum,

Königstein, Burgweg, 20.04.2023, 23:00 Uhr bis 21.04.2023, 12:30 Uhr (da)Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in ein Königsteiner Jugendzentrum ein. Hierbei verschafften diese sich in der Zeit von 23:00 Uhr bis 12:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend suchten sie die Räumlichkeiten nach Stehlgut ab. Hierbei entwendeten sie Bargeld sowie eine Spiegelreflexkamera mitsamt dazugehörigem Objektiv. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

2. Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall, B 275, Grebenhain-Eschbach, 23.04.2023, 13:25 Uhr

(da)Am 23.04.2023 gegen 13:25 Uhr wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 275 schwer verletzt. Dieser hatte zuvor aus Richtung Langenhain-Ziegenberg kommend mehrere Fahrzeuge überholt. Bei einem Wiedereinordnungsversuch vor einer Kurve stieß er dann gegen den vor ihm fahrenden grauen Audi A1 einer 52-jährigen Fahrerin. Im Zuge des Zusammenstoßes verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Aufgrund der durch den Unfall zugezogenen Verletzungen musste der Unfallverursacher in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort behandelt werden. Die Audi-Fahrerin kam mit einem Schrecken davon, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden, der auf eine Summe von 10.000EUR geschätzt wird. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

3. Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver, B 455, in Höhe Königsteinerstraße in Kronberg, 23.04.2023, 18:20 Uhr

(da)Am 23.04.2023 wurde im Zuge eines riskanten Überholmanövers ein PKW von der Fahrbahn gedrängt und sein Fahrer verletzt. Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem schwarzen Mini-Cooper S die B 455 in Richtung Königstein, als ihm kurz nach der Kreuzung zur Königsteiner Straße (Kronberg) ein schwarzer Mercedes entgegenkam. Dieser befand sich trotz des entgegenkommenden Mini Cooper mitten in einem Überholmanöver. Aufgrund des sich unmittelbar nähernden Mercedes musste der Mini-Fahrer auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand ausweichen und stieß mit einer Straßenbeschilderung zusammen. Die bisher unbekannte Person, die den Mercedes führte, entfernte sich daraufhin, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Am Mini Cooper sowie dem Verkehrsschild entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000EUR. Der Mini war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sein Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Hinweise zum Unfallhergang sowie den beteiligten Personen nimmt die Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266-0 entgegen.

