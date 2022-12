Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss

Meuselwitz (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 01:45 Uhr führten Polizeibeamte der PI Altenburger Land in Meuselwitz im Bereich des Marktes eine Verkehrskontrolle durch. Der kontrollierte Pkw Opel fuhr zu dieser Zeit ohne angeschaltetes Licht. Bei der Kontrolle des 18-jährigen Fahrzeugführers reagierte der durchgeführte Betäubungsmitteltest positiv auf verschieden verbote Substanzen. Im Pkw stellten die Beamten außerdem eine geringe Menge Cannabis fest. Dies wurde beschlagnahmt. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und in der Folge bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell