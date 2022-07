Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall ++ Buchholz - Bewusstsein verloren: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ++ Winsen/Bostel - Zahlreiche Spiegelgläser gestohlen ++ Stelle - Pkw-Aufbrüche

Stelle (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Auf der Lüneburger Straße (K 86), in Höhe der Einmündung der Straße Duvendahl, kam es am Donnerstag, 7.7.2022 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau war mit einem E-Scooter auf dem linksseitigen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Winsen unterwegs. Gegenüber der Einmündung Duvendahl fuhr sie dann im Bereich einer Querungshilfe über die Fahrbahn und übersah dabei offenbar den Pkw eines Mannes, der in Fahrtrichtung Winsen unterwegs war. Der 78-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Frau mit seinem Mercedes frontal. Sie schlug auf den Pkw auf und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die K 86 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

Buchholz - Bewusstsein verloren: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Auf dem Sprötzer Weg kam es am Donnerstag, 7.7.2022, gegen 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 43-jähriger Mann, der mit seinem Skoda in Richtung Innenstadt unterwegs war, verlor nach eigenen Angaben während der Fahrt kurzzeitig das Bewusstsein. Der Wagen geriet in die Gegenfahrspur, überfuhr drei Metallpfosten auf dem Gehweg und kollidierte anschließend mit dem Dacia einer 44-jährigen Frau, die ihm entgegenkam. Der Skoda rollte weiter und stieß noch mit dem Peugeot einer 49-jährigen Frau, dem Nissan eines 58-Jährigen und schließlich dem BMW einer 50-jährigen Frau zusammen, bevor er ein Rad verlor und am Bordstein stehen blieb. Zeugen auf einem nahen Parkplatz liefen zu den Fahrzeugen und kümmerten sich um die Beteiligten.

Aufgrund des umfangreichen Schadenbildes wurden zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatzort alarmiert. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten schwer verletzt. Der Unfallverursacher gab an, dass ihm plötzlich übel geworden sei und er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Mehrere Beteiligte wurden vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 EUR.

Winsen/Bostel - Zahlreiche Spiegelgläser gestohlen

Ein Autohaus an der Lüneburger Straße ist in der Nacht zu Donnerstag, 7.7.2022 von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 21:15 Uhr und 0:35 Uhr entwendeten die Täter die Spiegelgläser der Außenspiegel von 24 Fahrzeugen. Überwiegend handelte es sich dabei um Pkw der Marke BMW. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 30.000 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen in der Lüneburger Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Stelle - Pkw-Aufbrüche

In der Stettiner Straße sind in der Nacht zu Donnerstag, 7.7.2022, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 8:10 Uhr mindestens drei PKW von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Täter verschafften sich jeweils auf noch unbekannte Weise Zugang zum einem Seat Alhambra und zwei VW Tiguan und bauten die Multimediasysteme aus den Cockpits aus. Der Schaden liegt bei insgesamt rund 7000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

